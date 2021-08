مرسيدس اس كلاس 2022 المصفحة تتمتع بقدرات حماية استثنائية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس رسمياً عن التفاصيل الكاملة لـ S 680 جارد فورماتيك بعد أن مهدت لها الأسبوع الماضي، وتتميز السيارة بنظام الحماية المتكامل iSS، والذي يشتمل على دروع واقية وألواح خارجية فريدة من الألومنيوم، كما تتميز بزجاج متعدد الطبقات يوفر مستويات VR10 من الأمان، مما يعني أنها ستصمد أمام الرصاص الخارق للدروع، كما أن الأسطح الداخلية للزجاج مطلية بالبولي كربونات للحماية من الشظايا.

تم إجراء اختبار لدرع السيارة بواسطة Beschussamt Ulm، وهي هيئة اختبار واعتماد للأسلحة والذخيرة وتقنيات السلامة في ألمانيا، وبالإضافة إلى قدرتها على تحمل الطلقات من بندقية هجومية، فإن السيارة توفر الحماية من المتفجرات وفقاً لمعيار VPAM ERV، حيث تلقت أعلى الدرجات في حماية سقفها وأرضيتها وجانبيتها.

ونظراً لأن الأبواب المصفحة أصبحت أثقل بكثير، فقد قامت الشركة بتزويدها بنظام كهروميكانيكي جديد يُسهل من فتحها وإغلاقها، كما تم تركيد رافعات نوافذ احتياطية تعمل هيدروليكياً لضمان إمكانية رفع النوافذ حتى في حالة فشل مزود الطاقة الموجود على متن السيارة.

وفي مكان آخر، تحصل السيارة على نظام إطفاء حريق بوظيفة التشغيل التلقائي، ونظام تنقية الهواء في حالات الطوارئ والذي يحمي الركاب من الدخان والغازات، ويُمكن للعملاء أيضاً تجهيزها بصفارات الإنذار والأضواء الساطعة وأجهزة الراديو ونظام إنذار الذهر، كما تعتبر إطارات ميشيلات PAX run-flat أيضاً ميزة قياسية.

وبالنسبة للقوة، فتستمدها السيارة من محرك V12 سعة 6.0 لتر مزدوج التوربو يولد قوة 612 حصان و830 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتشتمل مجموعة نقل الحركة على محرك سلسلة من قطعة واحدة، وعمود مرفقي مزور، ونظام إشعار متعدد الشرارات مع اثني عشر ملف إشعال مزدوج، وغيرها.

وفي الختام، تقدم مرسيدس سيارة S 680 جارد فورماتيك بأربعة وخمسة مقاعد بأسعار تبدأ من 457,100 يورو أي ما يعادل 2.02 مليون ريال.

