مرسيدس GLC 2022 الجديدة كلياً تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس لتدشين الجيل الجديد من GLC 2022، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لها بالقرب من مركز مرسيدس التقني بألمانيا تكشف عن المزيد من تفاصيل التصميم الخاصة بالاس يو في الفاخرة، ويُذكر أن أول الصور التجسسية للسيارة تم التقطاتها في مايو 2020، ومنذ ذلك الحين استمر التطوير.

تظهر السيارة في الصور مع المصابيح الأمامية والخلفية الإنتاجية، كما أزالت مرسيدس معظم ملحقات الجسد المزيفة من السيارة الاختبارية، مما أعطانا فكرة أفضل عن شكل النسخة الإنتاجية، حيث يبدو الجيل الجديد أعرض وأكبر مع هيكل أكثر أناقة يُذكرنا بـ EQC الكهربائية.

تتميز السيارة بمصابيح أكثر نحافة بفضل تقنية الليلد الكاملة، بينما يضفي الشبك ومآخذ الهواء مظهراً رياضياً على واجهة السيارة، وفي الداخل، ستحصل السيارة على أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة نظام ترفيهي رأسية مقاس 11.9 بوصة.

سيتم بناء السيارة على منصة MRA II المحدثة، كما ستحصل جميع الفئات على محركات ذات أربعة أسطوانات مع تقنية EQ Boost الهجينة الخفيفة، أما بالنسبة لإصدار AMG الرائد، فمن المتوقع أن يجمع بين محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر مزدوج التوربو ومحرك كهربائي على المحور الخلفي وحزمة بطارية 6.1 كيلوواط/س.

يُذكر أنه تم تدشين الجيل الحالي من GLC في 2015، وفي 2019 حصلت على فيس ليفت مما جعلها أكثر انسجاماً مع لغة تصميم مرسيدس المحدثة، ومنذ عام 2016 حصلت السيارة على نسخة كوبيه، والتي تتميز بخط سقف مائل وواجهة خلفية معاد تصميمها، والتي من المتوقع أن تستمر في الجيل الثاني.

وفي الختام، تواجه مرسيدس GLC منافسة قوية مع أودي Q5، وبي ام دبليو X3 وفولفو XC60، وعندما يتم تدشين الجيل الجديد في الأشهر المقبلة، ستكون الأحدث بين منافسيها.

