مكلارين تعلن بيع قسمها للتقنيات التطبيقية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قامت مكلارين ببيع قسم التقنيات التطبيقية التابع لها لمجموعة استثمارية خاصة تحمل اسم Greybull Capital، لأنها ترغب في التركيز على صناعة السيارات ورياضة السيارات.

وبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا الشهر، حيث قال الرئيس التنفيذي أن هذه الصفقة ستوفر الاستثمار اللازم لمستقبل أفضل والاستفادة من قدرا تالشركة في مجال الكهرباء.

يُذكر أن قسم التقنيات التطبيقية كان يُركز على تقديم خدمات مثل القياس عن بعد وتحليل البيانات لعملاء الشركات، وسيواصل القسم العمل مع مركز مكلارين للتكنولوجيا، في حين سيتم استخدام الاستثمار الجديد لتسريع نمو الشركة في قطاعي السيارات والنقل العام.

يُذكر أن قسم التقنيات التطبيقية كان يوظف ما يقرب من 250 شخصاً، ويأتي بيع هذا القسم في الوقت الذي الذي يشرع فيه فريق مكلارين في تحول مالي بعد أزمات جائحة كورونا.

وفي الختام، يُذكر أنه في الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن زيادة في رأس المال بقيمة 765 مليون دولار (2.87 مليار ريال) تضمنت 556 مليون دولار (2.08 مليار ريال) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما باعت الشركة حصة في فريق الفورمولا 1 مقابل 257 مليون دولار (964 مليون ريال)، بالإضافة إلى بعض عمليات البيع الأخرى.