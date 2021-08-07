لماذا حوادث سيارات فورمولا 1 هي الأغلى في عام 2021؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد الحادث القوي بين لويس هاميلتون سائق مرسيدس وماكس فيرستابن من ريد بول في سباق الجائزة الكبرى سيلفرستون، كان أحد الأشياء التي أغضبت ريد بول بالإضافة إلى المخاطر التي تعرض لها سائقها والنقاط المفقودة، هل تكاليف إصلاح السيارة بعد الحادث.

بالطبع لطالما كانت فواتير إصلاح سيارات الفورمولا 1 مرتفعة بسبب طبيعة السيارات وكونها مصممة حسب التقنيات وتقنياتها العالية، لكن هذا العام على وجه الخصوص قد يتسبب تحطم السيارة بالكامل في خسائر للفرق الكبرى أكثر من أي وقت مضى.

نظراً لأن الفورمولا 1 جعلت حدود الإنفاق للفرق أقل لإبقائه تحت السيطرة وتشجيع المنافسة، إلا أن الفرق الكبرى والتي لديها الكثير من الأموال قامت باستهلاك غالبية ميزانيتها في تطوير السيارات وتركوا مساحة صغيرة للإصلاحات، لذا، فإن الحوادث الكبيرة قد تجعلهم يصلون إلى الحد الأقصى للأموال المسموح لهم إنفاقها وربما تجاوزها.

ونظراً لأن كل جزء في السيارة يتطلب بناءً معقداً وتنفيذاً مثالياً، فإن تطوير وبناء كل جزء يكلف مبلغاً هائلاً، حيث أنه من المقدر أن الحادث الكبير الذي تعرض له السائق الآخر لمرسيدس، فالتيري بوتاس، في وقت سابق من هذا الموسم، كلف الفريق مليون دولار (3.75 مليون ريال).

هذه القيود المفروضة على الفرق جعلت مرسيدس تقرر لصق جزء من جناح سيارة هاميلتون التي تعرضت للحادث بدلاً من استبداله بالكامل كما كانوا سيفعلون في الماضي، وذلك من أجل توفير الأموال.

وعلى الرغم من أنه يُسمح للفرق بتجاوز ميزانيتها بنسبة 5%، أي ما يعادل حوالي 7.5 مليون دولار (28.1 مليون ريال) إذا عانوا من نكسات غير متوقعة، إلا أنه يجب أن يوافق الاتحاد الدولي للسيارات على هذه الزيادة أولاً، وإذا لم يوافق الاتحاد وتجاوزا الميزانية، فعليهم حينئد خصمها من ميزانية الموسم المقبل.

وفي الختام، بالنسبة لفرق مثل ريد بول ومرسيدس التي تخوض معارك حامية كل عام يكون فيها كل دولار مهماً، كما أنها تتجه نحو موسم يشهد تغييرات كبيرة في تصميم السيارات، فإن إجبارك على إنفاق جزء من ميزانية العام المقبل هذا العام قد تكون مخاطرة كبيرة، وبالطبع لا يوجد فريق يريد أن يفعل ذلك.