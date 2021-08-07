الرئيس الأمريكي يطالب بأن يكون أول من يقود كورفيت الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ربما سمعنا بعض أخبار السيارات الهامة القادمة من البيت الأبيض مؤخراً، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هدفه بجعل نصف مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا كهربائية بحلول 2030، وها هو يعود من جديد في تصريح مثير للجدل حول سيارة شيفروليه كورفيت.

على وجه التحديد، قال جو بايدن: “أريد أن أقول علناً، عندما يصنعون أول سيارة كورفيت كهربائية سأقودها”، وأضاف: “هل تعتقد أنني أمزح؟ أنا لا أمزح”.

وكما نعلم، فإن بايدن مُحب للسيارات، حيث قام بقيادة فورد اف 150 لايتنينج الجديدة، وحديثه عن كورفيت قد يكون تسريب للمعلومات حول مستقبلها الكهربائي، ويُذكر أنه المالك الأصلي لسيارة ستينغراي موديل 1967 مع ناقل يدوي بأربعة أسطوانات ومحرك V8 سعة 5.3 لتر، كما ظهر مع جاي لينو مع سيارة كورفيت وتسابق مع وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول.

وبالنسبة للمستقبل الكهربائي للسيارات في أمريكا، فإن الأمر التنفيذي غير الملزم لبايدن يغطي أي شكل من أشكال كهربة السيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل، وعلى هذا النحو، فإننا نتسائل عما إذا كانت تصريحاته تتعلق بسيارة كورفيت هجينة من المحتمل أن تكون زورا، أو لسيارة كورفيت كهربائية بالكامل قادمة ضمن هذا الجيل أو الجيل المقبل من السيارة.