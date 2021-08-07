أبرز العلامات التحذيرية على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية ويحافظ عليه من التلف، لذا يجب فحصه وتغييره في مواعيده المقررة بصورة منتظمة.

وتعتبر عملية تغيير زيت المحرك والتي تتم بعد قطع السيارة لعدد معين من الكيلومترات من أهم عمليات الصيانة المسؤولة بشكل أساسي عن قوة الأداء العام للسيارة وإطالة العمر الافتراضي لمحركها، والإبقاء على درجة كفاءته في مستوى مميز مع مرور السنوات.

لكن أحياناً يفقد الزيت لزوجته وقدرته على أداء وظائفه داخل المحرك لأسباب متعددة، ومنها تهالك المحرك أو السفر لمسافات طويلة دون راحة في الأجواء الحارة أو لعدم جودة نوعية الزيت، وهو ما يسبب خطورة كبيرة على المحرك في حال عدم تغييره.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة نستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره، وهي كما يلي:

– ملاحظة تغيير لون الزيت من الدرجة البنية أو العسلية الفاتحة إلى اللون الأسود القاتم

– صدور أصوات مزعجة وضجيج يأتي من المحرك

– إضاءة لمبة التحذير الخاصة بزيت المحرك في لوحة عدادات السيارة

– ارتفاع مؤشر درجة حرارة المحرك بشكل مستمر

– تسرب رائحة زيت المحرك إلى داخل مقصورة السيارة