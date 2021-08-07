جيتور X70 موديل 2022 في مصر.. مواصفات وأسعار السيارة "المثيرة للجدل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشق السيارة جيتور X70 طريقها في السوق المصرية بقوة، بموديل جديد، يمتاز بالسعر المناسب، ويتوفر به العديد من التجهيزات والكماليات.

وتأتي السيارة جيتور X70 موديل 2022 في مصر، بفئتين، الأولى (Comfort)، والثانية (Luxury).

السيارة جيتور X70 تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، نجحت في جذب الأضواء إليها خلال فترة قصيرة.

وتثير السيارة حالة من الجدل في السوق المصرية، كونها تجمع بين فخامة قدرات وإمكانيات السيارات الألمانية، وفي نفس الوقت منخفضة التكلفة كعادة السيارت الصينية.

هذه المعادلة الصعبة فسرها خبراء السيارات في مصر، بأن السيارة تبحث لنفسها عن مكانة كبيرة في السوق المصرية، كونها حديثة العهد، وفي ظل تخوفات من العملاء من السيارات الصينية كونها تواجه صعوبة في عملية إعادة البيع.

مواصفات جيتور X70

تتميز السيارة جيتور X70 موديل 2022، بالعديد من المواصفات التي تمكنها من المنافسة بقوة في السوق المصرية.

ولعل أبرز المواصفات تتلخص في توافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي ينتج 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

كما أن السيارة جيتور X70 موديل 2022، تتسارع من وضع الثبات حتي 100 كيلومتر، في 10 ثوان، وفقا لجريدة المال المصرية.

وفيما يتعلق بمظهر السيارة وشكلها الخارجي، فالسيارة جيتور X70 موديل 2022 أبعادها (4720 و1900 و1695) ملليمتر.

أما سعة شنطة السيارة جيتور X70 موديل 2022، فتبلغ 1260 لترا.

مواصفات الفئة الأولى من جيتور X70

تتميز الفئة الأولى من السيارة جيتور X70 موديل 2022 في مصر، بالعديد من المواصفات أبرزها توفر عجلة قيادة كهربائية متعددة المهام، وعدد 2 وسادة هوائية، وإطارات رياضية 18 بوصة.

ومن ضمن المواصفات أيضا، تميز الموديل بوجود فرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة مساعدة عن صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية.

وتحتوى الفئة الأولى من السيارة أيضا، على مكييف هواء مع وجود فتحات تكييف خلفية، ويتوفر بالطراز أيضا، مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، وزجاج كهربائي، ولوحة عدادات رقمية.

وتم تدعيم السيارة بالعديد من وسائل الرفاهية، أبرزها شاشة وسائط 10 بوصات، وبلوتوث، ومدخل USB.



مواصفات الفئة الثانية من جيتور X70

بالإضافة للمواصفات التي تتميز بها الفئة الأولى تمت إضافة بعض المميزات للفئة الثانية من من جيتور X70، أبرزها وجود خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.

وتتميز السيارة أيضا بمقاعد من الجلد، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، ومسند يد خلفي، ومرايا داخلية بخاصية التعتيم.

وتتوافر الفئة الثانية من السيارة جيتور X70، بقفل مركزي، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي، معتم، وأضواء نهارية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائية، و فتحة سقف بانوراما.

سعر جيتور X70 في مصر

تأتي السيارة جيتور X70 موديل 2022 في مصر بأسعار مناسبة، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة نحو 309 آلاف و800 جنيه.

بينما يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة جيتور X70 موديل 2022 في مصر، نحو 344 ألفا و800 جنيه مصري.