باجاني هوايرا تحتفل بميلادها.. نسخة خاصة جدا لعشاق الخارقة الإيطالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة باجاني Pagani الإيطالية طرح نسخة خاصة جدا من سيارتها الشهيرة هوايرا huayra بمناسبة الذكرى العاشرة لظهور السيارة.

والطراز الرياضي الجديد سيكون هجينا وسيطرح باسم BC Pacchetto Tempesta وبقوة حصانية خارقة لمنافسة طراز بوجاتي La Voiture Noire، المعروف بكونه أغلى سيارة على وجه الأرض.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد من Pagani Huayra، والذي سيتوفر بعدد محدود من النسخ.









ويعمل طراز BC Pacchetto Tempesta الجديد من "باجاني" بمحرك V12 سعة 6 لترات، ويحمل شعار شركة AMG التابعة لمرسيدس، والمتخصصة بتصنيع المحركات فائقة الأداء.





وينتج المحرك التوربيني قوة 815 حصانا، بعزم دوران 811 لفة/قدم، وهو المحرك نفسه الذي تتوفر منه 5 نسخ فقط وعملت به سيارة باجاني "إيمولا".

علاقة باجاني ومرسيدس AMG

ويجمع بين الثنائي مرسيدس و"باجاني" علاقة شراكة وتعاون متبادل منذ عام 1994، مع العلم بأن تأسيس شركة "باجاني" كان في عام 1992.

وأعلنت شركة باجاني الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية القوية عن تمسكها بطرح موديلاتها المستقبلية بمحركات V12 العملاقة، على الرغم من مخالفتها قواعد مواصفات الانبعاثات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حاليا.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شركات متخصصة بتصنيع السيارات المميزة مثل "باجاني"، وشركة "كوينيجسيج" السويدية، تعاني من ضيق الوقت لتطوير محركات تتناسب مع قدرات السيارات التي تطرحها، تتوافق مع مواصفات الانبعاثات التي تفرضها المفوضية الأوروبية للرقابة على السيارات.

وأوضح الموقع الأمريكي أن شركات سيارات مثل شركة "باجاني" تصنع عددا محدودا للغاية من الموديلات سنويا، يفرض عليها التمسك بما هو متاح للاحتفاظ بمكانتها في عالم صناعة السيارات.

وفي تصريحات سابقة، قال هيروشيو باجاني مدير الشركة الإيطالية ومؤسسها، إن شركته ستستمر في استخدام محركاتها المحسنة المستعارة من شركة مرسيدس AMG فئة V12 حتى عام 2026.