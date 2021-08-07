طراز جديد في عائلة فولكسفاجن.. ID.5 GTX يظهر في معرض ألمانيا الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات عن ظهور طرازها الاختباري الجديد ID.5 GTX لأول مرة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات.

وحسب موقع "موتوروان" نشرت فولكسفاجن صورة تشويقية ظهر بها الطراز بإطلالة مموهة أخفت ملامحه لحين طرحه.

والنسخة التي ستعرض في معرض ألمانيا الدولي الذي يقام سبتمبر/أيلول المقبل، هي نسخة اختبارية لما قبل التصنيع، تقدم من خلالها فولكسفاجن أحدث تقنياتها في صناعة السيارات الكهربائية.









وستحمل هذه النسخة علامة GTX، وهي واحدة من علامات فولكفساجن الشهيرة التي تضيفها لسياراتها فائقة الأداء من مختلف الفئات.





ويتوقع أن تطرح هذه النسخة الاختبارية من طراز ID.5 GTX بمحرك كهربائي ينتج قوة 295 حصانا، يعمل ببطارية "ليثيوم أيون"، تمنحه القدرة للسير حتى مسافة 309 أميال قبل إعادة شحنها.

فولكسفاجن 2030

وكشفت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن عزمها تحويل نصف إجمالي معروضاتها من السيارات إلى كهربائية بحلول عام 2030.

كما أعلنت أكبر مجموعة أوروبية لإنتاج السيارات أنها تعتزم خلال العقد الحالي تخفيض البصمة الكربونية لكل سيارة على مدار إجمالي متوسط عمر السيارة بنسبة 30% مقارنة بمستواها في عام 2018.



وقالت فولكسفاجن إن هذه المواصفات تأتي "متوافقة مع اتفاقية باريس"، في إشارة إلى الأهداف الدولية الخاصة بحماية المناخ.

وأعلنت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية أنها تعتزم بحلول عام 2040 تحويل ما يقرب من 100% من كل السيارات الجديدة في الأسواق المهمة إلى سيارات محايدة كربونيا، على أن تصل بسياراتها إلى الحياد الكربوني التام بحلول عام 2050.