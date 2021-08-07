لكزس GX 2022.. طراز فاخر يشعل سوق سيارات SUV العائلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة لكزس للسيارات، نسخة جديدة موديل 2022 من طرازها المتميز GX الذي ينافس في فئة الـ SUV العائلية.

وتأتي نسخة 2022 من طراز لكزس GX، امتدادا للجيل المطروح من الطراز منذ عام 2010، وتطرح نسخ محدثة منه منذ ذلك الوقت.

في حين أن الجيل التالي من هذا الطراز لن يصل قبل عام 2024، بحسب ما أفاد موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات.









وفيما يخص نسخة 2022 الجديدة من GX، فتطرح بمنظومة تقنية متميزة، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس 10.3 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، مع توفر نظام أمازون أليكسا للملاحة عبر الأمر الصوتي.





ويطرح الطراز بإطارات قياس 18 بوصة، ويعمل بمحرك V6 سعة 4.6 لتر، ينتج قوة 301 حصان، بعزم دوران 329 لفة/قدم.

وسيتوفر من طراز GX 2022، مجموعة متميزة من الألوان تشمل Starfire Pearl ولون Black Onyx ولون Nori Green Pearl.