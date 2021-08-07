نيسان تستغل خطة الحكومة الأمريكية لتعزيز مبيعات سياراتها الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن كشف الإدارة الأمريكية عن خطتها المستقبلية لتحفيز السيارات الكهربائية، أعلنت شركة "نيسان" اليابانية عن خطة موازية لانتهاز الفرص.

وتسعى نيسان إلى استغلال خطة الحكومة الأمريكية لتعزيز مبيعات سياراتها الكهربائية في السوق الأمريكية.

وأعلنت نيسان رسميا أنها تسعى لأن تمثل السيارات الكهربائية 40% من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

والقرار هو نفسه الذي يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعميمه على كافة الشركات المصنعة للسيارات، بأن تمثل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا بحلول عام 2030.

ووفق موقع "موتور وان"، فإن قرار نيسان يتوافق أيضا مع خطتها المستقبلية لأن تصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول عام 2050 وعلى مستوى دول العالم.

قرار بايدن

وأعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع قرار تنفيذي، يقضي بتمثيل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات بأمريكا.

وحسب موقع "موتو روان" المختص بأخبار السيارات، فإن هذا القرار الطموح من الإدارة الأمريكية، يقضي بأن تصل مبيعات السيارات الكهربائية لهذه النسبة بحلول عام 2030، خلال 9 أعوام من الآن.

ومن ضمن شركات السيارات التي رحبت بهذا القرار، مجموعة فورد وجنرال موتورز ومجموعة سيارات Stellantis وما تتبعها من ماركات.

ويركز القرار على أن 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، يجب أن يكون من السيارات التي تنتج صفر عوادم ضارة، لذا فإن القرار يشمل السيارات العاملة بمحركات كهربائية بالكامل، وأيضا السيارات العاملة بمحركات كهربائية هجينة، والسيارات العاملة بخلايا الوقود الصديقة للبيئة.