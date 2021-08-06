سعر ومواصفات رينو كادجار 2022 في مصر.. مواجهة جديدة مع "قشقاي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت رينو مصر، سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات "كادجار" موديل 2022 رسميًا، وأعلنت عن أسعار فئاتها الثلاث.

وتأتي كادجار 2022، بثلاث فئات من التجهيزات دون تغيير في الأسعار مقارنة بأسعار موديل 2021.

أسعار رينو كادجار 2022

وتباع الفئة الأولى من "كادجار" الجديدة 2022 بنحو 389 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 414 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا فتأتي مقابل 434 ألف جنيه.

مواصفات رينو كادرجار 2022 في مصر

السيارة الفرنسية طراز كادجار 2022، زودت بمحرك تربو سعة 1200 سي سي، بقوة 130 حصانا مع عزم أقصى 205 نيوتن متر عند 2000 لفة بالدقيقة.

تتميز السيارة الكروس أوفر بأناقة وجمال الشكل الخارجي، وتعتبر السيارة نيسان قشقاي هي المنافس الأبرز لها في السوق المصرية.

وتأتي السيارة، بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

وتتسارع سيارة رينو كادجار 2022 مع محركها الصغير من الثبات حتى 100 كم/س خلال 10.1 ثانية، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

مواصفات الفئة الأولى

دعمت سيارات رينو كادجار موديل 2022 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات، ووسائل الأمن، والسلامة ومنها "عدد 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وحساسات ركن أمامية وخلفية".





كما تم تزويد السيارة رينو كادجار 2022، بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها "إطارات رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وتكييف هواء يدوى، و زجاج كهربائي ملون، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام ECO لتوفير استهلاك الوقود، وفرامل يد كهربائية، وخاصية التحكم فى مقعد السائق، مع طي المقاعد الخلفية.

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من (عدد 7 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – USB -AUX)، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها.

مواصفات الفئة الثانية

وقدم طرازات "كادجار 2022"، الفئة الثانية، بنفس التجهيزات وعوامل الأمان الموجودة بالفئة السابقة، فضلًا عن بعض الكماليات الإضافية ومنها «إطارات رياضية مقاس 18 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومرايا الرؤية الجانبية ذاتية الغلق ويمكن التحكم بها كهربائيا، ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام التشغيل التلقائي للمصابيح، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيا، وشاشة وسائط 7 بوصات مع إمكانية ربطها بالتطبيقات الذكية، ومدعمة بنظام ملاحي، وغيرها".





فيما دعمت طرازات "رينو كادجار"، الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والكماليات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى احتوائها على بعض الكماليات الإضافية ومنها "إطارات رياضية مقاس 19 بوصة، وخاصية الركن الذاتي، ومخارج تكييف هواء خلفية، ومصابيح ضباب أمامية LED، والتحكم كهربائيا بمقعد السائق، ومقاعد أمامية ذاتية التدفئة مع خاصية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات ذاتية التعتيم، وغيرها".