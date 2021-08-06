تعرف على أهمية حساس الهواء ومؤشرات تعرضه للتلف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر حساس الهواء من أهم الحساسات في السيارة التي تساعد على عمل محرك بكفاءة عالية، حيث أنه الجزء المسئول عن متابعة وضبط نسبة خليط الهواء والوقود التي يتم إرسالها إلى غرف الاحتراق بمحرك السيارة لبدء عملية إنتاج الطاقة.

ويؤدي حساس الهواء وظيفته من خلال إرسال المعلومات إلى حاسوب السيارة، وذلك ليطلعه على مدى ضغط قدم السائق على دواسة الوقود، ومن خلال تلك المعلومات يستطيع الحاسوب حساب وتقدير نسبة خليط الهواء والوقود الضرورية التي يجب إرسالها إلى المحرك كي تتمكن السيارة من التحرك بالسرعة المطلوبة.

لكن مع مرور الوقت قد يتعرض هذا الجزء الهام للتلف نتيجة تعرضه للإتساخات والأتربة أو لانتهاء عمره الافتراضي، وهو ما يسبب العديد من المشاكل والاعطال للسيارة، لذا نقدم لكم اليوم أبرز المؤشرات التي تدل على خلل أو تلف حساس الهواء، وهي كما يلي.

– حدوث رجة وتقطع بالمحرك أثناء القيادة، وذلك لعدم وصول كميات مُتناسبة من خليط الهواء والوقود إلى غرف الاحتراق بالمحرك

– ضعف أو فقدان عزم محرك السيارة أثناء القيادة

– زيادة استهلاك الوقود بشكل غير طبيعي

– عدم الانتظام في عداد الـRPM

– تسارع السيارة بشكل مفاجئ دون القيام بالضغط على دواسة الوقود