تصريح غريب.. شبيه "نصر الله" العراقي يجامل إيران على حساب بلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تصريح غريب لا يعكس جرائم طهران بحق العراقيين، قال قائد مليشاوي عراقي إن "إيران جنة العالم".

رجل الدين العراقي هاشم الحيدري زعيم ما يسمى بـ"حركة عهد الله الإسلامية"، هو من أطلق هذا التصريح الغريب والخارج حتى عن الأعراف الدبلوماسية والسياسية، الجمعة.

وقال هاشم الحيدري الذي يقيم في إيران "إن إيران نعمة عظيمة لشعب العراق وسوريا ولبنان. يجب ألا يغيب عن البال أن المخطط الرئيسي والهدف هو أعداء ولاية الفقيه (علي خامنئي)"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية،

وزعم الحيدري الذي يعتبر من أحد القادة الكبار لمليشيا كتائب حزب الله العراقية "إن إيران جنة بين دول العالم، وإن وجود إيران في جبهة المقاومة ووجود خامنئي دليل على قوة هذه الجبهة".

وتجاهل رجل الدين العراقي المدعوم من إيران الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق في الأشهر الماضية، ضد إيران وسياساتها، وجرائم التصفية والنهب التي ترتكبها المليشيات المدعومة إيرانيا في الأراضي العراقية.

وأقدم المحتجون في العراق على استهداف المصالح الإيرانية في محافظتي البصرة وكربلاء والنجف، رفضاً للوجود الإيراني في العراق.

وقبل عدة أعوام، أشارت تقارير عراقية إلى أن الظهور الملفت لرجل الدين العراقي هاشم الحيدري على الساحة الدينية والسياسية العراقية هو محاولة إيرانية لدفع الرجل لكي يتقمص دور الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني حسن نصر الله في الأراضي العراقية.