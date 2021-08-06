أول تحركات رئيسي.. إيران تحاول العودة لمحادثات فيينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال صحفي أمريكي بارز إن المرشح المحتمل لتولي الخارجية في حكومة إيران، أبلغ مسؤولين أوروبيين بالتزام بلاده بالعودة لمحادثات فيينا.

وقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لورانس نورمان على "تويتر" إن "حسين أمير عبداللهيان، المرشح لتولي منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، أبلغ مسؤولين أوروبيين بأن إيران ملتزمة بالعودة إلى محادثات فيينا".



وأضاف المراسل أن "حسين أمير عبداللهيان أمضى ساعتين في اجتماع مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا".

وكان إنريكي مورا شارك، أمس الخميس، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد في البرلمان الإيراني في طهران.

وفي أولى تصريحاته، أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رغبته في رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، مضيفاً "نرحب بأي مقترح دبلوماسي لرفع العقوبات".

والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير رسمية إيرانية عن أن حسين أمير عبداللهيان، السياسي والعضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، سيتم تقديمه للبرلمان الأسبوع المقبل لتولي منصب وزارة الخارجية في حكومة رئيسي.

ويتولى عبداللهيان حالياً منصب المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كما تولى في الولاية الأولى من حكومة الرئيس السابق حسن روحاني منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، وبعدها تم عزله من منصبه ضمن تعديلات أجراها وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

وعقدت آخر جولة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا في يونيو/حزيران الماضي، دون أن تحرز تقدماً يذكر، ومن ذلك الوقت تنتظر القوى الكبرى موقف إيران من العودة للمحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تعليقاً على ما ذكره إبراهيم رئيسي، إن واشنطن مستعدة للعودة للمحادثات النووية في فيينا، مشيرة إلى أن فرصة إحياء الاتفاق مع إيران "لن تستمر للأبد".