فورد برونكو 4 سلندر 2021 تخضع لاختبار الداينو لقياس قوتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فورد برونكو 2021 هي واحدة من أكثر السيارات الجديدة التي جذبت الأنظار، وقد بدأ مهندسو Late Model Restoration في اختبار السيارة المجهزة لخوض أقسى الطرق وعورة على الداينو لمعرفة قوتها الحقيقية، وتستمد سيارة برونكو الموجودة في الفيديو قوتها من محرك إيكوبوست بأربعة أسطوانات سعة 2.3 لتر، ويولد المحرك قوة 275 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران عند تشغيله ببنزين عادي، أو 300 حصان و441 نيوتن.متر عند استخدام بنزين ممتاز.

وأثناء اختبار السيارة تم وضع ميزة الاستعادة المتأخرة في النقلة السابعة بسبب نسبة 1:1، وتم الضغط على دواسة الوقود، لتتمكن برونكو من توليد 225.3 حصان عند 4,750 دورة في الدقيقة، و412 نيوتن.متر من عزم الدوران عند العجلات، وكان من الممكن أن تكون هذه الأرقام أعلى قليلاً لو لم يكن محدد السرعة عند 153 كلم/سا موجوداً.

والجدير بالذكر أن هذه القوة هي تقريباً ما نتوقعه من برونكو بمحركها القياسي سعة 2.3 لتر بالوقود العادي، والأمر الأكثر أهمية هو حقيقة أن رقم عزم الدوران المُسجل على العجلات قريب للغاية من رقم فورد على المحرك، مما يشير إلى أن السيارة قد تمتلك عزم دوران أكبر مما تدعي الشركة امتلاكها له.

وفي النهاية، على الرغم من أن المحرك ذو الأربعة أسطوانات مثير للإعجاب، فإننا نتوقع أن يكون المحرك إيكوبوست V6 مزدوج التوربو سعة 2.7 لتر هو الأكثر بيعاً، حيث يولد قوة 330 حصان و563 نيوتن.متر من عزم الدوران مع استخدام البنزين الممتاز.