جمس سييرا دينالي تغرق في بحيرة أثناء بث تلفزيوني مباشر “فيديو وصور”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف مقطع فيديو عن حادثة أثناء بث تلفزيوني مباشر، حيث كان جاكوب إيمرسون، مقدم الأخبار يتحدث حول مقترحات مثيرة للجدل لبناء بحيرة اصطناعية على بحيرة سبرينغفيلد في ولاية إلينوي الأمريكية، وفي الخلف، ظهرت سيارة جمس سييرا 2500HD أثناء غرقها في البحيرة.

في البداية، رجعت السيارة إلى الخلف على منحدر، ونزل الركاب من الشاحنة لفك رباطها مع القارب الذي تم إطلاقه في الماء، وفجأة، تختفي سييرا من المشهد وتتدحرج ببطء على المنحدر حتى غرقها، وكل ما يُمكنهم فعله هو مشاهدة السيارة بلا حول ولا قوة بينما تغرق في البحيرة، وبعد الانتهاء من تقريره، استدار المراسل وشهق مصدوماً عندما رأى السيارة وهي تغرق بشكل مفاجئ، وقال المصور مازحاً: “هل تعتقد أنهم بحاجة إلى توصيل؟”.

استغرق الأمر 25 ثانية فقط حتى تُغمر سيارة سييرا بالكامل تحت الماء، ولم تكن هذه سييرا القياسية، لكن كانت سيارة سييرا HD دينالي، والتي يبلغ سعرها 65,000 دولار (243,750 ريال) تقريباً، ويُذكر أنه تم استعادة السيارة من قبل فرقة إنقاذ في مقاطعة سانجامون، ولكننا نعتقد أن الكثير من الأشياء تعطلت بداخلها، ولحسن الحظ، لم يكن أحد داخل الشاحنة عندما غرقت.

وفي النهاية، ليس معروفاً سبب انزلاق السيارة على المنحدر، لكن من المحتمل أن المالك نسي استخدام مكابح الانتظار، ومع ذلك، فإن حوادث إطلاق القوارب مثل هذه شائعة، حيث يُمكن للطحالب أن تجعل المنحدرات زلقة، ولذلك قد لا يكون المالك هو المسؤول عن هذا الأمر.

www.youtube.com/watch?v=ikjT0iP2BLE