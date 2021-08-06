ستيلانتس تكشف مستقبل سيارات ألفاروميو ومازيراتي وكرايسلر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة ستيلانتس عن بعض أهم ملامح خططها الكهربائية القادمة لعلامتها، أبرزها طرح 21 موديل هجين وكهربائي جديد خلال العامين القادمين، منهم سيارة كهربائية جديدة كلياً لجيب في 2023.

كما أكدت ستيلانتس أن علامة ألفا روميو ستكون كهربائية بالكامل بحلول 2027 فور انتهاء الأجيال الحالية لجوليا وستيلفيو، وستطرح العلامة سيارة هجينة جديدة بالقابس في 2022، غالباً بشاسيه ومحركات مشتركة مع سيارة أخرى هجينة بالقابس من دودج العام القادم.

بالنسبة لعلامة ستروين فقد أعلنت عن خطط لطرح 3 موديلات كهربائية بالكامل خلال العامين القادمين، وستطرح مازيراتي سيارة كهربائية بالكامل في 2022 وأخرى في 2023، غالباً هي نسخ كهربائية لموديلات جران توريزمو وجريكالي الجديدة كلياً.

بالنسبة لكرايسلر فقد كشفت مؤخراً عن سيارة كهربائية اختبارية ولكن لن نر سيارات جديدة من العلامة التاريخية حتى 2023 على الأقل.

وسيتم إنعاش علامة لانسيا الإيطالية بمجال كهربائي بالكامل بحلول 2024 مع استعداد الشركة لطرح 3 سيارات كهربائية قبل 2026، مقارنة بمجال لانسيا الحالي المقتصر على سيارة إيبسيلون فقط.