أهمية الثروتل وأضرار تعرضه للتلف على المحرك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الثروتل أو ما يطلق عليه “ بوابة الهواء” من أهم القطع الميكانيكية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث يعمل الثروتل على حساب كمية الهواء الداخل للمحرك وفقاً لضغط قائد السيارة على دواسة الوقود، وذلك من أجل تحديد كمية الهواء اللازمة لعملية الاحتراق في المحرك.

ويساعد حاسوب السيارة في تنظيم عمل الثروتل، حيث أنه عندما يضغط السائق على دواسة الوقود، يأتي دور حساس مرتبط بالثروتل يسمى “حساس موقع الثروتل” فهو يتلقى إشارة تبعاً لضغط قدم السائق كي يقوم بتحليل هذه المعلومة، ومن ثم إرسالها لحاسوب السيارة والذي بدوره يحدد كمية الهواء والبنزين اللازمة لعملية الاحتراق لكي تتحرك السيارة على ضوئها.

وكلما زاد الضغط على الدواسة زاد دخول الهواء إلى المحرك وبالتالي يدخل المزيد من الوقود إلى اسطوانة المحرك لضمان احتراق وطاقة أكبر.

وفي حال تعرض هذا الجزء الهام للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل لمحرك السيارة، ونقدم لكم خلال السطور التالية أبرز العلامات على تعرض الثروتل للانسداد أو التلف، وهي كما يلي.

– انخفاض عدد دورات المحرك مع تعرضه للاهتزاز بشكل متكرر

– إضاءة لمبة المحرك Check Engine

– انخفاض عزم وقوة المحرك

– استهلاك نسبة كبيرة جداً من الوقود