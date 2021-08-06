صراع شد الحبل بين دبابة وتيسلا موديل X!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قامت قناة اليوتيوب Dobre Cars بعقد منافسة شد حبال غير تقليدية بين تيسلا موديل X ودبابة حقيقية مدنية.. وأجل، بعض البلدان تسمح بشراء دبابات للاستخدام المدني بدون التجهيز العسكري المعتاد لها.

بالطبع المنافسة غير عادلة بالمرة، بين موديل X الذي يزن 2495 كيلوجرام والدبابة التي تزن أكثر من 9000 كيلوجرام، وقد تم صنع هذه الدبابة تحديدًا في بريطانيا بناء على منصة عسكرية حقيقية تم استخدامها في القوات المسلحة حول العالم.

بالنسبة لصراع شد الحبال فبالطبع الحبال العادية لا تصلح لمنافسة كهذه، ما دفعهم لاستخدام كابل فولاذي.. ونشير إلى أن الدبابة تستخدم محرك جاكوار قديم 4.2 لتر 6 سلندر.

بإمكانكم القفز للدقيقة 6:50 لمشاهدة منافسة شد الحبل بشكل مباشر في الفيديو المرفق.