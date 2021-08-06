سيارة أسترالية تتحدى فيراري ومكلارين.. تعرف على طراز BT63 GT2 الخارق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعيا منها لمواجهة شركات مثل فيراري ومكلارين، أعلنت Brabham الأسترالية عن تعزيزها أسطولها من السيارات الخارقة بطراز جديد.

و"بربهام" الأسترالية لصناعة السيارات، هي شركة تصنيع أسترالية أطلقها ديفيد بربهام ومجموعة المستثمرين الأسترالية Fusion Capital في مايو/ أيار 2018، و يقع مقر بربهام أوتوموتيف في أديليد، جنوب أستراليا.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الرياضي الخارق الجديد من بربهام، الذي يطرح باسم BT63 GT2 Concept.









ويأتي طرح الطراز تمهيدا لمشاركته في سباقات السيارات جراند بركس، التي سبق لماركة بربهام حصدها ببريطانيا.

ويعمل طراز BT63 GT2 Concept بمحرك V8 سعة 5.4 لتر، ينتج قوة 700 حصان، بعزم دوران 492 لفة/قدم.









ويزن الطراز 1300 ألف رطل بحد أقصى، ومن المقرر مشاركته في سباقات GT2 European Championship عام 2022.

وتضم سوق السيارات العالمية حاليا مجموعة استثنائية من السيارات الهجينة التي تتمتع بقدر عالي من السرعة وفق السرعة القصوى التي تصل لها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، مجموعة السيارات الهجينة الأسرع في العالم في الوقت الحالي من مختلف الماركات.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز BMW i8 الكهربائي الهجين الذي تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





وطراز Lexus LC-500h الكهربائي الهجين من ماركة لكزس اليابانية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





و طراز Honda NSX الكهربائي الهجين من ماركة هوندا اليابانية، الذي تصل سرعته القصوى لـ191 ميلا في الساعة.





وطراز 918 Spyder الكهربائي الهجين من ماركة بورش الألمانية، الذي تصل سرعته القصوى لـ 211 ميلا في الساعة.





وطراز Ferrari SF90 Stradale الكهربائي الهجين من ماركة فيراري الإيطالية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 211 ميلا في الساعة.



