إنفينيتي تحيل النسخة الكوبيه من طراز Q60 للتقاعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب نهاية كل عام تدرس شركات السيارات المختلفة الموديلات التي ترى تراجعا في مبيعاتها لتحيلها للتقاعد خلال العامين المقبلين.

ومن الشركات التي بدأت بالكشف عن ضحايا التقاعد من موديلاتها، إنفينيتي التي قالت تقارير من داخلها إن طراز Q60 كوبيه، أحد أهداف التقاعد خلال العامين المقبلين.

وتمنح الشركة هذا الطراز الفخم فرصة أخيرة لترى إن أمكن تدارك ما يتعرض له من تراجع في المبيعات خلال العام الحالي، وفي حال فشله سيكون تقاعده الرسمي بحلول عام 2023.





وحسب موقع "موتور وان"، فإنه خلال عام 2020 تراجعت مبيعات الطراز Q60 كوبيه بنسبة 44.6% عن ما كانت عليه في 2019.

وفي 2021 بيع من الطراز حتى منتصف العام 1,697 ألف نسخة، بتراجع أيضا بنسبة 10.1% عن مبيعاته في نفس الفترة من العام الماضي.

نسخة 2021

وقدمت ماركة إنفينيتي نسخة 2021 من موديل Q60k بتحديثات شملت تعميم أنظمة للأمن والحماية على جميع فئات الطراز، ومنها ضبط السرعة، وكشافات أمامية بعيدة المدى.

الأسعار

ويتوفر من الطراز ثلاث فئات للبيع بنسخته الحالية لعام 2021، الأقل Pure بتكلفة 42675 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تطرح باسم Red Sport 400 بتكلفة 59125 دولارا.





المحرك

ويتوفر طراز إنفينيتي Q60 بخيارين فيما يخص المحرك، الأول توربيني سعة 3 لترات V6 ينتج قوة 300 حصان، والثاني لأعلى فئة من الطراز ينتج قوة 400 حصان.

التقنيات

من الداخل يحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات مزدوجة تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي من ماركة BOSE.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار آند درايفر"، عرض المواصفات، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له وتوفر قيادة أكثر أمانا للسائق، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة ومساعدة السائق عند ركن السيارة.