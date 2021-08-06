بي إم دبليو X1 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر بي إم دبليو باختبار الجيل الجديد كلياً لـ X1 في ألمانيا، مع ظهور السيارة مؤخراً بالتصميم الإنتاجي للمصابيح الأمامية والخلفية ومكونات أخرى.

ربما أبرز ما في السيارة هو الشبك الأمامي الذي حافظ على حجمه العام بدون زيادات بارزة كما رأينا مع بعض موديلات بي إم دبليو الأخرى.

وقد ظهرت السيارة في تصميم تخيلي جديد مبني على صورها التجسسية الأخيرة، ومن الواضح أن بي إم دبليو فضلت التحديثات التطورية الهادئة للكروس أوفر الصغيرة.

وستنطلق السيارة بعدد واسع من محركات البنزين والديزل والهايبرد والكهرباء، مع دفع أمامي قياسي ودفع كلي اختياري، ومن المتوقع تدشين الجيل الجديد قبل نهاية العام الجاري كموديل 2022.