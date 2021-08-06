أكيورا تعلن موعد طرح الجيل الجديد من أقوى سياراتها الرياضية NSX

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عُرفت علامة "أكيورا" التابعة لهوندا اليابانية، بقدرتها الدائمة على حيازة الإعجاب في صناعة السيارات بما تطرحه من طرازات حديثة.

وتسعى العلامة اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات عالية الأداء، للحفاظ على هذه السمعة، بطرح جيل جديد من أفضل طراز رياضي هجين في اليابان وهو NSX TYPE s.

ونشرت الشركة اليابانية لقطات ترويجية للطراز الجديد تكشف عن تصميمه من عدة جوانب، وتعلن من خلالها قرب طرح هذا الجيل في يوم 12 من شهر أغسطس/ آب الجاري.









وحتى الآن لم تعلن أكيورا عن مواصفات الطراز، غير أنها سبق وأعلنت عن تقديمها له، بمعدل تسارع أعلى من صفر لـ 60 ميلا في الساعة.





ويتوقع أن يُطرح الطراز NSX TYPE 3 بمحرك ينتج قوة إجمالية تصل لـ 641 حصانا، متقدما على الجيل الحالي من الطرازات العاملة بمحرك ينتج قوة 573 حصانا.

الأفضل في اليابان 2021

وتشهد سوق السيارات خلال عام 2021 طرح مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية يابانية الصنع، تعد أبرزها النسخة الأحدث من طراز أكيورا NSX.

وأكثر ما يميز طراز أكيورا NSX، كطراز رياضي، هو تكلفته، التي تعد مناسبة وأفضل من منافسيه، بالنظر لقدراته الفائقة التي تتفوق على بعض منافسيه، ويطرح الطراز بسعر افتتاحي 157 ألف دولار، أقل بنحو 10 آلاف دولار من منافسه الأقرب أودي R8، وأقل بنحو 30 ألف دولار عن منافس آخر له هو مكلارين 570s.