شركة هندية ناشئة تكشف عن سيارة رياضية خارقة.. Mean Metal Azani

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية الجديدة Mean Metal عن نفسها، كعلامة ناشئة ذات مستقبل واعد، بعد طرحها أحدث موديلاتها الرياضية.

وفي صناعة السيارات بالهند، دائما ما كان يشغل الحيز الأكبر من الأسواق، ماركات "تاتا" و "ماهيندرا" و "ماروتي سوزوكي".

وتنضم Mean Metal اللاعب الجديد بهذا المجال، بعد أن أعلنت عن طراز خارق جديد من صنعها، هو أول طراز رياضي هجين تنتجه، ويحمل اسم "أزاني".









ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز "أزاني" الجديد كليا، والعامل بمحرك رياضي قوي يجعله من أقوى السيارات الرياضية الهجينة في العالم.

ويطرح الطراز بمحرك هجين ينتج قوة إجمالية تصل لـ 1000 حصان، بعزم دوران 738 لفة/قدم.

وحتى الآن لم تختبر السرعة القصوى للطراز، غير أنه من المتوقع أن تتخطى سرعته القصوى لـ 220 ميلا في الساعة، بفضل معدله العالي في التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.1 ثانية فقط.



