صدمة لعشاق "لاند كروزر 2022".. قائمة الانتظار تمتد لعام كامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تويوتا اليابانية أن طلبات حجز نسخة 2022 الجديدة من طرازها "لاند كروزر" فاقت التوقعات، بعد شهرين فقط من الكشف عن السيارة.

وحسب موقع "موتور وان" تلقت تويوتا طلبات حجز لشراء نسخة 2022 جعلت قائمة الانتظار تمتد لـ12 شهرا مقبلة.

وأوضح الموقع أن عددا ضخما قام بحجز الموديل، وتستغرق تويوتا في تحضير الطراز لتوصيل النسخ المحجوزة لهذا العدد من العملاء عاما كاملا.





ويعني هذا أن عددا من عملاء تويوتا قاموا بحجز طراز لاند كروزر الجديد، لن يتمكنوا من استلامه حتى نهاية 2022 المقبل.

تعليمات تويوتا

وعند شراء طراز "لاند كروزر" الجديد من تويوتا، يجب الالتزام بعدة شروط، وإلا سيحرم العميل من التعامل مع الشركة اليابانية مرة أخرى.

وحظرت تويوتا على مشتري هذا الطراز إعادة بيعه مرة أخرى قبل مرور عدة أشهر على الشراء.





وحسب موقع "موتور وان"، لن يستطيع من اشترى هذا الطراز داخل اليابان التمكن من إعادة بيعه قبل مرور 12 شهرا من استلام العميل للطراز وذلك لعدة أسباب.

وأوضح الموقع الأمريكي أن تويوتا، ترى أن إعادة بيع هذا الموديل الذي يتمتع بمواصفات هائلة قد يؤدي لوقوع السيارة الـ suv متعددة المهام في أيدي جماعات متطرفة بمناطق مختلفة من العالم، ومن خلالها تدعم هذه العناصر ترسانتها من المركبات.





ومن الأسباب الأخرى رغبة تويوتا في وصول السيارة لعملائها ممن هم في حاجة حقيقية لاقتناء سيارة suv كبيرة الحجم بإمكانيات "لاند كروزر".

ومن القرارات التي ستطبقها تويوتا أيضا، منح كل عميل داخل اليابان فرصة شراء نسخة وحيدة فقط من السيارة الجديدة، ولا يمكن لأي شخص شراء أكثر من نسخة لنفسه.





وفي حال لم يلتزم المشتري بهذه الشروط، ستقوم تويوتا بحرمانه من شراء أي سيارة من إنتاجها لأجل غير مسمى.

وحتى الآن حجز من طراز لاند كروزر الجديد كليا ما يتخطى الـ 22 ألف نسخة للشراء داخل اليابان فقط.