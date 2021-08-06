انفينيتي قد تلغي موديل Q60 كوبيه في 2023 لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقرير من مجلة “أوتوموتيف نيوز” إلى أن إنفينيتي Q60 كوبيه قد يتم إلغاؤها في 2023، ما يثير التساءلات عن سبب هذا الإلغاء المحتمل.

قد يكون السبب هو تراجع مبيعات السيارة خلال العامين الماضيين، مع العلم أن الجيل الحالي انطلق في 2016 بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر توين تيربو بقوة 300 حصان وعزم 400 نيوتن متر.

كما توفر إنفينيتي نسخة أخرى لنفس المحرك بقوة 400 حصان وعزم دوران 475 نيوتن متر، مع توافر محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 208 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات ودفع خلفي أو كلي.

وقد قررت إنفينيتي التركيز على الموديلات الهامة للسوق الأمريكي والصيني ضمن استراتيجية أوسع لتحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي، ما قد يفسر الابتعاد المحتمل عن موديلات الدفع الخلفي مثل Q60.