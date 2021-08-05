3 شركات سيارات كبرى تعلن تحولها إلى صناعة الطرازات الكهربائية فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت 3 شركات سيارات كبرى إلى ركب التحول الكهربائي بإعلانها عن موعد التخلي عن المحركات التقليدية في جميع طرازاتها.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أعلنت كل من "لانسيا"، ومارك DS أوتوموبيل، وألفا روميو، أن الموعد التقريبي لتحولهم جميعا لماركات مصنعة فقط للسيارات الكهربائية سيكون بحلول عام 2027.

وفي الوقت الحالي، تمتلك "لانسيا" طراز كهربائي هو Ypsilon المخصص للبيع حصريا في السوق الإيطالية، وتعمل "لانسيا" لمنح هذا الطراز محرك كهربائي بالكامل بحلول 2024.

وفي 2024 نفسه، تبدأ ماركة DS أوتوموميل خطواتها للتحول الكهربائي، مع احتفاظها بعدد من سياراتها الحالية العاملة بمحركات احتراق داخلي خلال الفترة الانتقالية.

أما عن ألفا روميو، فتكون بدايتها للتحول الكهربائي مع عام 2027، على أن تكون استعدت بكافة مصانعها في أمريكا الشمالية والصين لهذه الخطوة في ذلك الوقت.

فولكسفاجن تقود السباق

وقبل ألفا روميو ومجموعتها، كانت فولكسفاجن قد أعلنت عن الموعد الذي تتوقف به عن طرح سيارات بمحركات احتراق داخلي، والاكتفاء فقط بالمحركات الكهربائية.

وحسب موقع "موتور وان"، كشفت فولكسفاجن على لسان مدير قسم المبيعات بها، "كلوس زيلمر"، عن أن الشركة تودع محركات الاحتراق الداخلي فيما يتعلق بسياراتها التي تطرحها داخل قارة أوروبا بحلول عام 2035.

في حين أوضح الموقع أن هذا القرار تطبقه أودي على سياراتها التي تطرحها للسوق الأمريكية والسوق الصينية في وقت لاحق لهذا الموعد.

وتعتبر أودي هي ثالث شركة سيارات كبرى تعلن رسميا عن موعد توقفها عن طرح سيارات بمحركات احتراق داخلي خلال عام 2021.

أودي والتحول للطاقة الخضراء

وتستعد أودي الألمانية للتحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول 2026، وفق خطتها المستقبلية لتصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن أودي ستطرح في 2026 آخر سيارة تعمل وفق محركات الاحتراق الداخلي.

وقال ماركوس دوسمان المدير التنفيذي لأودي، إن آخر سيارة تحمل بمحرك جازولين أو ديزل ستصنعها شركته ستكون في العام المذكور.

وأضاف، الأمر يشمل أيضا السيارات العاملة بمحركات هجينة، نظرا لأنها مكونة من محرك احتراق داخلي يدعمه محرك كهربائي بشكل ثانوي.