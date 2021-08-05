علامات انسداد حساس عادم السيارة وطريقة تنظيفه 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الحساسات أو أجهزة الاستشعار من أهم أجزاء التي تؤثر على عمل السيارة بشكل عـام، حيث تعتمد عليها غالبية أجزاء السيارة الحيوية في عملها، ويعد حساس العادم “الأكسجين” من أهم هذه الحساسات، حيث أنه الجزء المسؤول عن تحديد كمية الوقود المناسبة لعملية الاحتراق داخل المحرك.

وأوضح الخبراء أن حساس العادم يعمل على إمداد حاسوب السيارة بنسبة الأوكسحين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، وعلى ضوء هذه المعلومة يحدد الحاسوب إذا ما كان الاحتراق كان جيد أم لا، وإذا ما كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك.

وفي حال تعرض هذا الحساس الهام للانسداد فإنه يسبب العديد من المشاكل للسيارة، ومن أبرز علامات انسداد حساس العادم، ما يلي:

– حدوث أصوات انفجارات من مخرج العادم أثناء القيادة

– زيادة كبيرة في معدل استهلاك الوقود في السيارة

– ضعف عزم وقوة محرك السيارة

– خروج دخان أسود من العادم

– ظهور لمبة فحص المحرك عند القيادة على سرعات عالية

وعلى الرغم من أهمية الحساس الكبيرة فإن كثير من قائدي السيارات لا يقومون بتنظيفه والعناية به، ولا يدرون أهمية المحافظة عليه، لذا نقدم لكم طريقة بسيطة لتنظيف حساس العادم، فقط اتبع الخطوات التالية:

– يفضل قبل البدء في عملية التنظيف تأمين الأجزاء الظاهرة من جسمك خاصة اليدين والعينين، وذلك من خلال وضع قفازات في اليدين، ونظارات لحماية عينيك من البنزين.

– إيقاف تشغيل المحرك، والإنتظار قليلاً إلى أن تبرد السيارة، ثم قم بفصل الأصبع السالب من البطارية قبل البدء بالتنظيف.

– قم بتثبيت السيارة جيداً ثم إرفعها عن الأرض قدر المستطاع، ثم حدد مكان الحساس، ويتواجد غالباً في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية أسفل السيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت كي تتمكن من إزالته بسهولة.

– ضع الحساس بعد فكه في وعاء يتضمن كمية جيدة من البنزين مع تغطيته بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة.

– بعد ذلك قم بترك الحساس في البنزين لليوم التالي، ثم عاود عملية رج الوعاء مرة أخرى، حتى يتم تنظيف الحساس جيداً.

– ثم قم بتجفيف الحساس بعد ذلك جيداً، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرف البطارية، وقم بتشغيل السيارة.