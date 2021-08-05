نيسان تفاجئ سوق.. طرح طراز ليف 2022 بسعر أرخص من نسخة العام الماضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يسبق أن قامت شركة سيارات كبرى بطرح الموديل الأحدث من طرازاتها بسعر أرخص من تكلفة نسخة العام السابق، لكن نيسان كسرت القاعدة.

وأعلنت نيسان رسميا عن تكلفة نسخة 2022 الأحدث من طرازها الكهربائي "ليف"، والتي شهدت تخفيضا يتراوح ما بين 4,300 دولار و 6,500 دولار حسب الفئة، مقارنة بأسعار العام الماضي.

ويطرح من طراز ليف، فئته الافتتاحية لعام 2022، بسعر يبدأ من 27,400 ألف دولار، بمحرك كهربائي ينتج قوة 147 حصانا، وعزم دوران 236 لفة/قدم، مع نطاق سير حتى 149 ميلا.

مع العلم بأن نسخة 2021 من طراز ليف، توفرت فئتها الافتتاحية "ليف S"، بسعر يبدأ من 31,670 ألف دولار، ما يعني أن فارق السعر بين نسخة العام الحالي والعام الماضي يصل لـ 4,270 دولار تحديدا.





وفيما يلي مقارنة شاملة لسعر فئات طراز نيسان ليف ومختلف فئاته، من العام الماضي، والعام الحالي.

الفئة الافتتاحية "ليف S" لعام 2022 تطرح بسعر 27,400 دولار، بعد أن كانت بسعر 31,670 دولار العام الماضي.

فئة "ليف SV" لعام 2022 تطرح بسعر 28,800 دولار، بعد أن كانت بسعر 34,960 دولار العام الماضي.

فئة "ليف S Plus" لعام 2022 تطرح بسعر 32,400 دولار، بعد أن كانت بسعر 38,270 دولار العام الماضي.

فئة "ليف SV Plus" لعام 2022 تطرح بسعر 35,400 دولار، بعد أن كانت بسعر 40,520 دولار العام الماضي.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة "ليف SV Plus" التي تتوفر لعام 2022 بسعر 37,400 دولار، بعد أن كانت بسعر 43,970 دولار العام الماضي.