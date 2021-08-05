بأمر من الرئيس الأمريكي: نصف السيارات كهربائية بحلول 2030

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة طموحة لدعم اقتناء السيارات الكهربائية خلال العقد الجاري، وتأمل الإدارة الأمريكية أن تمثل السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية نصف المبيعات الإجمالية بحلول 2030.. وتشمل الخطة مبادئ أكد عليها بايدن مسبقاً مثل الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية ودعم مالي مباشر لشراء السيارات الكهربائية.

وقد سارعت فورد وجنرال موتورز ومجموعة ستيلانتس بإصدار بيان متحد للترحب بأهداف الإدارة الأمريكية ودعم الثورة الكهربائية خلال العقد الجاري لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتسق مع الأهداف المناخية التاريخية لمؤتمر باريس.

وتهدف إدارة بايدن لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة من السيارات بنسبة 60% بحلول 2030 مقارنة بعام 2020، مع العلم أن عدة صانعات سيارات أخرى عبرت عن دعمها لهذه الاستراتيجية، أبرزهم هيونداي وتويوتا.

كما أصدرت بي إم دبليو وهوندا وفولكس واجن وفولفو تصريحًا مشتركًا لدعم خطط الإدارة وإيمانها بالمستقبل الكهربائي وتطوير البنية التحتية اللازمة للكهرباء.