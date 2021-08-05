إلغاء مفاجئ لمعرض نيويورك قبل أسبوعين من افتتاحه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رسمياً تم إلغاء معرض نيويورك للسيارات 2021 قبل أسبوعين فقط من افتتاحه بعد فرض مدينة نيويورك لقيود جديدة على التجمعات بسبب انتشار سلالة “دلتا” الأشرس لفيروس الكورونا.

وسيؤدي الإلغاء المفاجئ لاضطراب في خطط عشرات الشركات التي عزمت على تدشين واستعراض بعض أهم موديلاتها في المعرض المرموق، خاصة في المجال الكهربائي.

من أبرز الموديلات التي كان من المتوقع تدشينها هناك هي نيسان Z الجديدة وسوبارو WRX الجيل الجديد كلياً، والآن سيتم تدشينهما إلكترونياً كما اعتدنا على مدار آخر 18 شهر.

ويؤدي هذا الإلغاء لتساؤلات عن مصير المعارض الأخرى، أهمها معرض ميونخ للسيارات المجدول في بداية سبتمبر، ومعرض لوس أنجلوس المجدول في منتصف نوفمبر.