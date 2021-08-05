أمريكا تودع السيارات التقليدية نهائيا في هذا التوقيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيع قرار تنفيذي، يقضي بتمثيل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات بأمريكا.

وحسب موقع "موتو روان" المختص بأخبار السيارات، هذا القرار الطموح من الإدارة الأمريكية، يقضي بأن تصل مبيعات السيارات الكهربائية لهذه النسبة بحلول عام 2030، خلال 9 أعوام من الآن.

ومن ضمن ماركات السيارات التي رحبت بهذا القرار، مجموعة فورد وجنرال موتورز ومجموعة سيارات Stellantis وما تتبعها من ماركات.

ويركز القرار على أن 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، يجب أن يكون من السيارات التي تنتج صفر عوادم ضارة، لذا فإن القرار يشمل السيارات العاملة بمحركات كهربائية بالكامل، وأيضا السيارات العاملة بمحركات كهربائية هجينة، والسيارات العاملة بخلايا الوقود الصديقة للبيئة.

ثلاثي جديد

وانضمت مجموعة من ماركات السيارات لركب التحول الكهربائي، بإعلانها عن موعد تحولها جميعا لماركات صناعة سيارات كهربائية فقط.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أعلن كل من ماركة "لانسيا"، ومارك DS أوتوموبيل، وأيضا ماركة ألفا روميو، أن الموعد التقريبي لتحولهم جميعا لماركات مصنعة فقط للسيارات الكهربائية سيكون بحلول عام 2027.

وفي الوقت الحالي، تمتلك ماركة "لانسيا" طرازا كهربائيا هو Ypsilon المخصص للبيع حصريا في السوق الإيطالية، وتعمل "لانسيا" لمنح هذا الطراز محركا كهربائيا بالكامل بحلول 2024.

وفي 2024 نفسه، تبدأ ماركة DS أوتوموميل خطواتها للتحول الكهربائي، مع احتفاظها بعدد من سياراتها الحالية العاملة بمحركات احتراق داخلي خلال الفترة الانتقالية.

أما عن ألفا روميو، فتكون بدايتها للتحول الكهربائي مع عام 2027، على أن تكون استعدت بكافة مصانعها في أمريكا الشمالية والصين لهذه الخطوة في ذلك الوقت.

ماركات كان لها السبق

وقبل ألفا روميو ومجموعتها، كانت قد أعلنت ماركة فولكسفاجن عن الموعد الذي تتوقف به عن طرح سيارات بمحركات احتراق داخلي، وتكتفي فقط بالمحركات الكهربائية.

وحسب موقع "موتور وان"، كشفت فولكسفاجن على لسان مدير قسم المبيعات بها، "كلوس زيلمر"، عن أن الشركة تودع محركات الاحتراق الداخلي فيما يتعلق بسياراتها التي تطرحها داخل قارة أوروبا بحلول عام 2035.

في حين أوضح الموقع أن هذا القرار تطبقه أودي على سياراتها التي تطرحها للسوق الأمريكية والسوق الصينية في وقت لاحق لهذا الموعد.

وتعتبر أودي هي ثالث ماركة سيارات كبرى تعلن رسميا عن موعد توقفها عن طرح سيارات بمحركات احتراق داخلي خلال عام 2021.

أودي والتحول للطاقة الخضراء

وتستعد أودي الألمانية للتحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول 2026، وفق خطتها المستقبلية لتصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تطرح أودي في 2026 آخر سيارة تعمل وفق محركات الاحتراق الداخلي.

وقال ماركوس دوسمان المدير التنفيذي لأودي، إن آخر سيارة تحمل بمحرك جازولين أو ديزل ستصنعها شركته ستكون في العام المذكور.

وأضاف، الأمر يشمل أيضا السيارات العاملة بمحركات هجينة، لأنها مكونة من محرك احتراق داخلي يدعمه محرك كهربائي بشكل ثانوي.