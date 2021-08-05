أول ظهور بعد العزل.. المشيشي يكشف عن ممتلكاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، الخميس، صورا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يوما من عزله.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو/تموز عزل المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدا شعبيا واسعا.

وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي سعيد بأن المشيشي رهن الإقامة الجبرية في منزله.





وكان المشيشي أعلن عن تبرؤه من إخوان تونس بتسليم مهامه عقب الإعلان عن القرارات الرئاسية الاستثنائية.

ونفى تعرضه للاعتداء الجسدي في القصر الرئاسي مثلما روج موقع إخباري يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.

وفي وقت سابق، زعم موقع "ميدل إيست آي"، نقلا عما وصفها بـ"مصادر مقربة من المشيشي"، تعرض الأخير للاعتداء الجسدي داخل القصر الرئاسي قبل إعلان قبوله الاستقالة من منصبه مساء الأحد الماضي.





وفي تصريحات إعلامية، قال المشيشي ردا على المزاعم: "قطعا لا، للأسف لا حدود للإشاعات، ويبدو أنها لن تتوقف".

وأضاف: "ربي يحفظ تونس، وأنا متأكد من أن البلاد ستنفتح مع المرحلة الجديدة على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة السنوات العشر الأخيرة".

وأكد أنه غير ممنوع من الإدلاء بتصريحات إعلامية كما يروج، متابعا: "أنا اليوم مواطن لا يهتم سوى بأمر عائلته، ولن أقبل بأن أكون عنصر تعطيل أو توتر في المسار الذي اختاره التونسيون، خاصة لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس"، في إشارة صريحة لإخوان البلاد.