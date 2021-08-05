مقتل 24 عسكريا تشاديا في هجوم لبوكو حرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 24 عسكريا على الأقل، في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في تشاد.

وقال مسؤول محلي تشادي لـ"فرانس برس" الخميس إن 24 جنديا تشاديا على الأقل قتلوا وجرح آخرون الأربعاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد نشاطا لتنظيمات إرهابية.

وأوضح حاجي جديدي أن "عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام".

واضاف أن "24 جنديا قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين لتأمين المنطقة".

فيما أكد المتحدث باسم الجيش الجنرال عظيم برماندوا أغونا لـ"فرانس برس" أن الهجوم وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كلم شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة للضحايا.

تصدر تنظيم بوكو حرام عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم مع خطفه لأكثر من 270 تلميذة من بلدة تشيبوك في عام 2014، مما أثار حملة عالمية لعودتهن، بدعم من شخصيات منها ميشيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ومنذ ذلك الوقت، ينشط تنظيم بوكو حرام المرتبط بـ"داعش" في تنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين في دول نيجيريا والنيجر وتشاد.