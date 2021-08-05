انحراف قطار عن مساره يؤدي لدمار 450 سيارة فورد F-150 وترانزيت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاني فورد من نقص إنتاجية موديلات F-150 بسبب أزمة أشباه الموصلات العالمية التي عصفت بصناعة السيارات مؤخراً بالإضافة إلى فيضان هائل في مدينة ديترويت أدى إلى تعليق الإنتاج منذ أسابيع في عدة مصانع.. والآن نتابع خبر دمار المئات من سيارات F-150 وترانزيت الجديدة بعد خروج القطار الذي يحملها عن مساره في ولاية ميزوري الأمريكية.

لحسن الحظ لم يصب أحد بجراح خطيرة وفق تصريحات السلطات المحلية، ومن المتوقع أن تستعرق عملية إزالة القطار عدة أيام على الأقل.

وتشير التقديرات الأولية إلى تضرر 450 سيارة على متن القطار، معظمهم بدون أمل في الصيانة، ولكن ستطلب فورد استعادتهم لاستخراج أشباه الموصلات فيهم واستخدامها في سيارات أخرى.

ويُذكر أن فورد أعلنت منذ أيام عن دراستها لاستراتيجية جديدة تركز على صنع السيارات عند طلبها بدلاً من صنع كميات كبيرة يتم تخزينها في الوكالات، أحياناً لفترات مطولة ثم بيعها بتخفيضات وخسارة مبالغ معتبرة بسبب هذه المنظومة.