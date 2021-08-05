مواصفات وأسعار بنتلي Bentayga.. أيقونة العملاق الإنجليزي الهجينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة بنتلي الموديل الهجين من أيقونتها Bentayga، التي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة الكبيرة، بسعر يبدأ من 197.8 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين Plug-In يتألف من محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3 لتر وبقوة 250 كيلوواتا/340 حصانا، مع آخر كهربائي بقوة 94 كيلووات/128 حصانا.

ويعتمد النظام الهجين على بطارية سعة 17.4 كيلووات ساعة، والتي تتيح الوصول إلى مدى سير يبلغ 40 كلم والانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 135 كلم/س بالدفع الكهربائي الخالص.





وبتضافر جهود المحركين معا تصل السرعة القصوى للسيارة الهجين إلى 254 كلم/س، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 3.4 لتر/100 كلم.

وعلى الصعيد الشكلي، تم إجراء تحديثات على الكشافات والمصابيح الخلفية، إلى جانب توسيع باقة التجهيزات ونظام ملتيميديا حديث.

موديل خاص من Flying Spur Hybrid

أطلقت شركة بنتلي الموديل الخاص Odyssean Edition من أيقونتها Flying Spur Hybrid الهجين، والذي يقتصر إنتاجه على 300 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك تربو مزدوج V6 بقوة 416 حصانا، مع آخر كهربائي بقوة 100 كيلووات. وبتضافر جهود المحركين يتم توليد قوة 544 حصانا/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





ويعتمد النظام على بطارية سعة 14.1 كيلووات ساعة، والتي تتيح الوصول إلى مدى السير 40 كلم بالدفع الكهربائي الخالص. أما مدى السير الكلى فيبلغ نحو 700 كلم.

وتتميز السيارة الخاصة بمقصورة داخلية فاخرة تعتمد على أسطح من أخشاب فاخرة، فضلا عن المواد المستدامة كالكتان والصوف الفاخر، مع شاشة دوارة بمنتصف لوحة القيادة وحزمة من الأنظمة المساعدة.

ومن السمات المميزة للخطوط التصميمية الخارجية العناصر المطلية باللون Pale Brodgar كالعجلات قياس 21 بوصة وأشرطة الزينة على الجوانب، وكذلك على مقدمة السيارة والمؤخرة.