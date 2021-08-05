أفضل الدراجات النارية من سوزوكي.. رحلة "سيف الساموراي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت سوزوكي اليابانية مجموعة متميزة من الدراجات النارية، عبر تاريخها من مختلف الفئات وبقدرات استثنائية.

واستعرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أقوى مجموعة دراجات نارية قدمتها سوزوكي عبر تاريخها.

وضمت القائمة في مقدمتها، دراجة Katana التي طرحتها سوزوكي باسم مستوحى من اسم سيف الساموراي، وتوفرت هذه الدراجة في فترة الثمانينيات، وعملت بمحرك بسعة 1100 سي سي.





من بعدها، ضمت القائمة دراجة RM250 التي توفرت في فترة التسعينيات، وهي من الدراجات المخصصة لاقتحام الوحل، وصنع منها 250 نسخة فقط.





من بعدها، ضمت القائمة دراجة RGV 250 SP والتي طرحتها سوزوكي في فترة التسعينيات، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 70 حصانا.





من بعدها، ضمت القائمة دراجة DR-Z400 وهي أيضا من الدراجات القوية التي طرحتها سوزوكي للمشاركة في سباقات الطرق الموحلة.





ودراجة سوزوكي GSX-S750 وهي من أقوى الدراجات النارية التي طرحتها سوزوكي على الإطلاق وتتشارك في نفس المحرك القوي الذي طرحت به دراجة GSX-R.





من بعدها، ضمت القائمة دراجة SV 650 التي توفرت بمحرك V-twin واعتبرت من أقوى الدراجات التي قدمتها سوزوكي عبر تاريخها.





ودراجة GSF1200 Bandit التي ضمها "هوت كارز" لقائمة أقوى دراجات سوزوكي، بقدرة تسارع لمسافة ربع ميل خلال 11 ثانية.





من بعدها ضمت القائمة دراجة GSX-R600 من سوزوكي، والتي طرحت في فترة التسعينيات، وطرحت منها سوزوكي 600 نسخة.





ودراجة سوزوكي GSX-R750 التي عرفت في فترة الثمانينيات بمشاركتها في عدد كبير من السباقات.





واختتم الموقع القائمة، بدراجة سوزوكي، GSX-R1000 وهي تعتبر أقوى دراجة نارية طرحتها سوزوكي عبر تاريخها الحافل.



