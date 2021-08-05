أسرع السيارات الهجينة في العالم.. إيطاليا تكتسح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم سوق السيارات العالمية حاليا مجموعة استثنائية من السيارات الهجينة التي تتمتع بقدر عالي من السرعة وفق السرعة القصوى التي تصل لها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، مجموعة السيارات الهجينة الأسرع في العالم في الوقت الحالي من مختلف الماركة.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز BMW i8 الكهربائي الهجين الذي تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





وطراز Lexus LC-500h الكهربائي الهجين من ماركة لكزس اليابانية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





و طراز Honda NSX الكهربائي الهجين من ماركة هوندا اليابانية، الذي تصل سرعته القصوى لـ191 ميلا في الساعة.





وطراز 918 Spyder الكهربائي الهجين من ماركة بورش الألمانية، الذي تصل سرعته القصوى لـ 211 ميلا في الساعة.





وطراز Ferrari SF90 Stradale الكهربائي الهجين من ماركة فيراري الإيطالية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 211 ميلا في الساعة.





و طراز McLaren P1 الكهربائي الهجين من ماركة مكلارين البريطانية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.





و طراز Lamborghini Sián FKP 37 الهجين من ماركة لامبورجيني الإيطالية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.





و طراز Ferrari LaFerrari الهجين من ماركة فيراري الإيطالية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 220 ميلا في الساعة.





و طراز McLaren Speedtail الهجين من ماركة مكلارين البريطانية، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 250 ميلا في الساعة.





و طراز Koenigsegg Regera الهجين من ماركة "كوينجسج"، و الذي تصل سرعته القصوى لـ 251 ميلا في الساعة.



