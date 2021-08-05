دودج وجيب تعلنان موعد طرح أولى سياراتهما الكهربائية.. حلف العمالقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة شركات Stellantis التي تتبعها ماركات دودج وجيب، عن نسخ كهربائية وهجينة الأولى من نوعها، ستطرحها الماركتان قريبا.

ذلك حتى تتمكن الماركتان من الاستمرار في المنافسة التي زادت فورد من حدتها، حين أعلنت عن أول نسخة من شاحنتها F-150 بمحرك كهربائي بالكامل.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تقرر رسميا وصول أول سيارة كهربائية هجينة من دودج خلال عام 2022، وستتبع فئة plug-in hybrid.

وفيما يخص أول سيارة كهربائية من جيب فتصل في عام 2023، وستكون كهربائية بالكامل، بمحرك ذي نطاق سير بعيد المدى.



ويتوقع أن تطرح أول سيارة كهربائية بالكامل من جيب ضمن فئة كروس أوفر صغيرة الحجم، على أن تتم عملية تصنيعها بمصنع جيب ببولندا، بالتعاون مع شركات ألفا روميو وفيات.

"رام" على نفس الدرب

وتستعد الشريك السابق لماركة دودج، ماركة "رام" المتخصصة في صناعة الشاحنات، لطرح أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها 1500، في سوق يشهد منافسة شرسة.

وتتنافس في السوق شاحنات كهربائية متميزة مثل "سايبر ترك" من تسلا، وهامر EV من GMC، و"برق" من فورد.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فيديو طرحته رام عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، كشفت خلاله عن عزمها طرح أول نسخة كهربائية من شاحنة 1500 في عام 2024.

وستطرح هذه الشاحنة ضمن فئة "بك-أب"، النقل المتوسط، مع كشف رام عن تصميم تصوري للشاحنة ظهر ضمن الفيديو الترويجي.

ويترقب عشاق السيارات طرح مجموعة متميزة من الشاحنات الكهربائية، أعلن عن وصولها للسيارات خلال عام 2022 المقبل.