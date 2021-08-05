هل نجحت تسلا في الصين؟.. حكاية أول سيارة مدمجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تسلا عن نيتها لصنع سيارة مدمجة تحمل شعارها، وينتجها مصنعها بالصين، بتكلفة للأسواق تبدأ من 25 ألف دولار، فهل نجحت؟

على ما يبدو، نجح مصنع تسلا في الصين في إنتاج أول نسخة تجريبية من هذا الكراز، الذي تمنحه تسلا أهمية قصوى، لما سيحدثه من تعزيز لمكانة تسلا في السوق الصينية.

ووفق "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، فإن خبر نجاح مصنع تسلا في الصين في إنتاج أول نسخة تجريبية من طرازها المدمج، نشر على يد أحد خبراء السيارات الكهربائية بالصين عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، وتناقل الخبر عنه عدد من خبراء السيارات حول العالم.





ومن المقرر إنطلاق عملية التصنيع الفعلي لأول موديل مدمج من تسلا يصنع في الصين، مع نهاية العام الجاري.

تطورات القيادة الذاتية

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن تطورات السيارة ذاتية القيادة، وقال،ستصبح حقيقة واقعة قريبًا.

وقال ماسك في تغريدة ردا على أحد مستخدمي منصة تويتر ،بنسبة 90 في المئة تسلا تطلق سيارة ذاتية القيادة.

وتم إصدار النسخة التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة FSD لأول مرة في شهر أكتوبر 2020، وفق موقع aitnews . كما تم إصدار النسخة 9 المحدثة لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية.

وأضاف ماسك في التغريدة: أجريت اختبارات مكثفة وخلصت إلى أنه لا توجد مشاكل أساسية باقية. يمكن فعل ذلك.

وأكد الملياردير الشهير ، المشكلة الصعبة المتمثلة في جعل الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي يعمل بشكل صحيح، وهو أمر تحدث عنه في وقت سابق أيضًا.





وأضاف"تتطلب القيادة الذاتية حل جزء كبير من الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. لذلك فهي مشكلة صعبة للغاية. ولكن تسلا تنجزها"

ومن المتوقع أن تتضمن النسخة 9 التجريبية Tesla Vision،وهو نظام رؤية حاسب جديد من تسلا يعتمد بالكامل على الكاميرات دون قراءات من مستشعر الرادار.

وسجلت شركة "تسلا" قفزة ملحوظة لأرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، بفعل تحسن إيرادات بيع السيارات الذي خالف التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات الكهربائية الأشهر في العالم، أن صافي الربح بلغ 1.14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 998% مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد عند 104 ملايين دولار.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 1.45 دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات بتسجيل 98 سنتًا.

وبحسب بيانات بلومبرج، فإن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية قد ربح خلال تعاملات أمس الإثنين نحو 3.47 مليار دولار لتصل قيمة ثروته إلى 180 مليار دولار.

وكانت "تسلا" قد أعلنت سابقًا تسليم 201.250 ألف سيارة في الربع الثاني من هذا العام، مع إنتاج 206.4 ألف وحدة.