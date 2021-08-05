5 سيارات كهربائية منتظر طرحها 2021.. واحدة منها تظهر في إكسبو دبي فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدخل صناعة السيارات الكهربائية سباق فائق السرعة في تطوير مركبات جديدة قادرة على فرض سيطرتها، وسط توجه عالمي للأجهزة صديقة البيئة.

تتميز السيارات الكهربائية بكونها تحمل مواصفات تنافسية تتفوق على السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، مع تقديم خدمة أفضل للمستهلك.



وبحسب المتخصص في صناعة السيارات كريم الشبراوي، فإن عام 2021 يشهد طفرة كبيرة في تكنولوجيا التنقل الذكي والتي يأتى على رأسها السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تعتمد على 3 ركائز أساسية وهي الطاقة الذكية، والقيادة الذكية، والدمج الذكي، إلى جانب تنوع الطرازات.

وطرح الشبراوي 5 طرازات من السيارات الكهربائية يتوقع أن تكون هي الأبرز، وهي كاتالي:

فيات 500





لم تفوت فيات طرح سيارة كهربائية ستكون من ضمن أرخص السيارات بقرة محرك يصل إلى ١٩٩ ميلا.

وتبلغ تكلفة شحن فيات 500 الكهربائية نحو 8280 جنيها في العام، ذلك بافتراض أنها تسير يوميًا لمسافة 100 كم، في حين أن النسخة التقليدية المزودة بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر فتكلفة تزوييدها بالوقود تحتاج في المتوسط إلى 23.400 جنيه ألف جنيه.

أما الصيانات الدورية فيصل إجمالي ما يتم إنفاقه سنويا على السيارة الكهربائية نحو 1504 جنيهات وهي تكلفة فلتر هواء المقصورة وتيل الفرامل، في الوقت الذي يبلغ متوسط صيانات السيارة المزودة بمحرك بنزين 10.773 آلاف جنيه نظير الزيوت والفلاتر وشمعات الإشعال وتيل الفرامل وغيرها.

رينو Twingo Z.E





كشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها Twingo Z.E الكهربائية الجديدة، وهي سيارة صغيرة ولكن بإمكانيات قياسية، حيث يصل مدى السير إلى 270 كيلومترا، وتعتمد السيارة على محرك بقوة 60 كيلوواتا/320 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع بطارية سعة 22 كيلوواتا/ ساعة.

وتنطلق السيارة الجديدة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 12.6 ثانية، كما تدعم عملية الشحن بقدرة 22 كيلوواتا، ما يعني بلوغ 80% من سعة الشحن بعد مرور ساعة.

ويبلغ طول سيارة رينو الصغيرة 3615 ملليمترا، وعرضها 1646 ملليمترا، كما تعتمد السيارة على نظام الملتيميديا Easy Link، مع دعم أنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

نيسان أريا





يشهد إكسبو دبي أول عرض للسيارة نيسان أريا الجديدة كليا لأول مرة في الشرق الأوسط، ما يمنح الزوار من جميع أنحاء العالم فرصة الاطلاع على الجيل القادم من سيارة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات والكهربائية.

وتعد سيارة أريا أكثر سيارات نيسان تقدما من الناحية التقنية بفضل أدائها المتميّز مع نظام الحركة الكهربائي 100% ومزايا الاتصال السلسة، ويمنح التصميم الثوري الجديد الذي يتبع فلسفة التصميم الياباني المستقبلي والكلاسيكي Timeless Japanese Futurism، مظهرا خارجيا أنيقا للسيارة الكهربائية.

ويدعم ذلك تصميم فاخر للمقصورة الداخلية الفسيحة. وسيتمتع السائق والركاب بتجربة استثنائية وراحة لا مثيل لها بفضل تكنولوجيا القيادة الذاتية والمساعدة المخصصة داخل السيارة وخارجها.

تمثل نيسان أريا الركائز الثلاث الرئيسية للتنقل الذكي من الطاقة الذكية، والقيادة الذكية، والدمج الذكي، وهي مجهزة بمزايا سلامة وأنظمة لمساعدة السائق مثل الجيل التالي من ProPILOT Assist 2.0 والدواسة الإلكترونية ودرع السلامة 360 من نيسان.

وتكمل هذه المزايا واجهة تفاعل بين الإنسان والآلة تتيح للعملاء استخدام الصوت لضبط إعدادات السيارة، والاتصال السهل بالهاتف الذكي، إضافة إلى مقاعد انعدام الجاذبية، ووحدة تحكم مركزية قابلة للتعديل.

فوكسهول Vauxhall Mokka-E

السيارة ماركة Vauxhall Mokka-E المقدمة من شركة الماركة العالمية فوكسهول" الريطانية، وتعمل السياراة بمحرك كهربائي بنطاق سير يصل لـ 201 ميل.

لكزس UX 300e





كشفت شركة لكزس اليابانية عن طراز UX 300e، الذي يعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار الشركة.

أطلقت لكزس حلا متكامل الخدمات يسمى شبكة شحن لكزس، وتم تطوير الخدمة الجديدة بالتعاون مع شركة Digital Charging Solutions GmbH العاملة في مجال حلول الشحن الرقمي السلسة والمريحة، مع إمكانية الوصول إلى أكبر شبكة شحن في أوروبا، حيث يمكن الوصول إلى هذه الخدمة الجديدة باستخدام تطبيق الاتصال Lexus Link الذي تم إنشاؤه لاستكمال فلسفة خدمة أوموتيناشي الشهيرة للعلامة التجارية.

وباستخدام شبكة شحن لكزس سيتمكن مالكو UX 300e من استخدام بطاقة شحن واحدة لجميع محطات الشحن، مما يعني أنه يمكنهم الشحن في بلدان مختلفة دون الحاجة لشراء بطاقات شحن خاصة بكل دولة، ويتم الدفع بفاتورة شهرية واحدة.

يوفر تطبيق Lexus Link الخاص بسيارة لكزس UX300e التحكم عن بعد في وظائف السيارة الرئيسية مثل الشحن وإزالة الصقيع ونظام تكييف الهواء.

كما يمكن تشغيل التدفئة أو التهوية للسيارة قبل الجلوس خلف عجلة القيادة. وكذلك يمكن تبريد المقصورة استعدادا للمغادرة في يوم حار، حيث يتم تشغيل النظام لمدة تصل إلى 20 دقيقة، لذلك يمكن مزامنة العملية مع الوقت الذي يريد المالك فيه بدء رحلته.

كما يوفر التطبيق العديد من الميزات المفيدة، مثل تحديد موقع السيارة Find My Car، بالإضافة إلى ميزة Share to Car الذي يتيح للسائق تخطيط الطريق على جهاز آخر وإرساله إلى سيارته.