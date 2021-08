بنتلي تعرض 5 سيارات مولسان ليموزين للبيع بعد أعوام من تواجدهم في الإمارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في 2015، صنعت بنتلي خمس نسخ حصرية لإصدار “مولسان جراند ليموزين” للإمارات العربية المتحدة، وحتى هذه اللحظة لم يتم بيع أي نسخة.

والآن بعد كل هذه الأعوام، قررت بنتلي عرض السيارات الخمسة المصنوعة باليد للبيع لأي مهتم حول العالم.. وتتميز هذه النسخ بازدياد طولها بحوالي 40 إنش مقارنة بمولسان القياسية، وازدياد مساحة تحريك الرأس بـ 3.1 إنش.

وتشمل مزايا السيارات نظام تحكم مناخي خاص يسمح لكل راكب بالتحكم في الجو المحيط بمقعده بشكل منفصل عن الآخرين، مع العلم أن المقصورة تدعم 4 مقاعد خلفية مواجهة لبعضها وطاولة للمشروبات وأفخم الزخرفات الخشبية والجلدية التي يمكن تخيلها.

وتعتمد السيارات الخمسة على محرك 8 سلندر توين تيربو سعة 6.75 لتر بقوة 512 حصان وعزم دوران 1020 نيوتن متر، ونستمر مع المزايا التي تشمل جنوط 21 إنش متناسقة مع الألوان الخارجية.. ولم توضح بنتلي الأسعار.

