موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قرار لامبورجيني الصادم ومفاجأة تويوتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن مفاجأة كبيرة في سوق السيارات لتعزيز رصيدها من الطرازات الـ SUV والكهربائية بالتوازي.

ووفق أنباء نقلتها مجلة "أوتوموتيف نيوز" من مصادر مطلعة، تعتزم تويوتا استحداث فئة جديدة كليا تضيفها لفئات طراز "هايلاندر" أحدث موديلات الماركة اليابانية ضمن فئة SUV.

يتميز محرك V12 بقوة خارقة جذابة لعشاق السيارات، ومع ذلك فإن اقتناء سيارة تحتضن هذا المحرك قد يكون مكلفا إلا في 8 طرازات.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات جمع في قائمة أرخص السيارات المستعملة العاملة بمحرك V12 من مختلف الماركات البارزة وتتوفر خلال عام 2021.

طرحت شركة "بي إم دبليو" الألمانية مجموعة قوية من الدراجات النارية عبر تاريخها، بعضها نافس في السباقات والآخر خصص للمستهلكين.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة أقوى الدراجات النارية التي طرحتها الشركة البافارية عبر تاريخها الحافل.

بينما يتزايد سباق التحول نحو السيارات الكهربائية شراسة، كشفت شركة فيراري عن قرار مصيري محتمل قد ينهي عصر محركات الاحتراق.

ووفق موقع "موتور وان" كشفت مصادر من داخل ماركة "الحصان الواثب"، أن فكرة التخلي عن طرح سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي، قيد الدراسة، ولكن لن تتحقق خلال العقد الجاري.

بعد إعلانها عن إحالة طرازها الشهير "أفينداتور" للتقاعد، كشفت "لامبورجيني" أنها لن تستعين بأي خطوط تصميمية للطراز في النسخة البديلة.