سيرجيو أغويرو يشتري فيراري بنصف مليون يورو بعد أيام من انضمامه لبرشلونة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لم تمض أيام على انضمام نجم كرة القدم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لنادي برشلونة قبل مسارعته لشراء سيارة خارقة بقيمة تقارب نصف مليون يورو – 2.22 مليون ريال.

وفق صحفية “ماركا” الرياضية الإسبانية، سارع أغويرو بشراء سيارة فيراري SF90 ستراديل فور وصوله لإسبانيا، وهي أول سيارة هجينة في تاريخ فيراري.

وقد كشف أغويرو في تصريحات مسبقة عن شرائه لسيارة لامبورغيني في 2014 بقيمة 1.4 مليون دولار – 5.25 مليون ريال، موضحًا وقتها :”لا أعلم لماذا فعلت ذلك”.

وأردف أغويرا: “استخدمت السيارة لـ 1200 كيلومتر فقط خلال 6 أعوام.. لم أستعملها إلا نادرًا ولطالما تساءلت لماذا اشتريت هذه السيارة”.

وانتقل سيرجيو أغويرو من ناديه السابق مانشستر سيتي إلى برشلونه في صفقة انتقال حر منذ أسابيع، ليعود إلى إسبانيا مجدداً بعد انطلاقته الذهبية منذ أعوام مع نادي أتلتيكو مدريد.

