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المرور يوضح الإجراءات اللازمة حال تغير لون لوحة السيارة وعدم وضوحه

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات اللازمة في حالة تغير لون لوحة السيارة وعدم وضوحه.

وتساءل المُتابع، قائلًا: “لدي سيارة لون لوحتها أصبح متغير وغير واضح؛ فما هي الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر؟ وهل تتضمن استبدال لوحات أم إصدار لوحة «بدل تالف»؟، وأجاب المرور موضحًا أنه يجب سداد رسوم استبدال لوحة السيارة “٤٠٠ ريال” عن طريق الحساب البنكي ومن ثم مراجعة قسم المرور للتقدم بالطلب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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