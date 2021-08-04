المرور يوضح الإجراءات اللازمة حال تغير لون لوحة السيارة وعدم وضوحه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات اللازمة في حالة تغير لون لوحة السيارة وعدم وضوحه.

وتساءل المُتابع، قائلًا: “لدي سيارة لون لوحتها أصبح متغير وغير واضح؛ فما هي الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر؟ وهل تتضمن استبدال لوحات أم إصدار لوحة «بدل تالف»؟، وأجاب المرور موضحًا أنه يجب سداد رسوم استبدال لوحة السيارة “٤٠٠ ريال” عن طريق الحساب البنكي ومن ثم مراجعة قسم المرور للتقدم بالطلب.