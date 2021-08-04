ضوابط القيادة الآمنة على الطرق في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 9 ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق في المملكة، والتي تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث.

وأوضحت إدارة المرور أن ضوابط القيادة الآمنة على الطرق تتضمن، ما يلي: