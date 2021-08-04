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ضوابط القيادة الآمنة على الطرق في المملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 9 ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق في المملكة، والتي تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث.

وأوضحت إدارة المرور أن ضوابط القيادة الآمنة على الطرق تتضمن، ما يلي:

  1. القيادة في حدود السرعات المسموح به.
  2. تخصيص وقت كافٍ للرحلة؛ لتجنب السرعة ومتغيرات الطريق.
  3. ترك مسافة آمنة.
  4. التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
  5. استخدام إشارات التنبيه عند تغير الاتجاهات أو المسارات.
  6. إعطاء حقوق الأفضلية.
  7. القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية.
  8. استخدام حزام الأمان بشكل دائم.
  9. استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.
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