ضوابط القيادة الآمنة على الطرق في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 9 ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق في المملكة، والتي تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث.
وأوضحت إدارة المرور أن ضوابط القيادة الآمنة على الطرق تتضمن، ما يلي:
- القيادة في حدود السرعات المسموح به.
- تخصيص وقت كافٍ للرحلة؛ لتجنب السرعة ومتغيرات الطريق.
- ترك مسافة آمنة.
- التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
- استخدام إشارات التنبيه عند تغير الاتجاهات أو المسارات.
- إعطاء حقوق الأفضلية.
- القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية.
- استخدام حزام الأمان بشكل دائم.
- استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.