تويوتا هايلاندر جراند 2023.. مفاجأة يابانية في فئة سيارات الـ SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة تويوتا اليابانية عن مفاجى كبيرة في سوق السيارات لتعزيز رصيدها من الطرازات الـ SUV والكهربائية بالتوازي.

ووفق أنباء نقلتها مجلة "أوتوموتيف نيوز" من مصادر مطلعة، تعتزم تويوتا استحداث فئة جديدة كليا تضيفها لفئات طراز "هايلاندر" أحدث موديلات الماركة اليابانية ضمن فئة SUV.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، ستمنح تويوتا هذه الفئة مسمى تجاري رسمي هو "جراند هايلاندر" وحددت عام 2023 موعدا رسمي لوصولها.









وسستمتع السيارة بثلاث صفوف من المقاعد.

ودعم "موتور وان" تقرير "أوتوموتيف نيوز" بالكشف عن أن تويوتا سبق وأن وثقت الاسم لصالحها في ديسمبر/ كانون الأول 2020.