لعشاق محركات V12.. أرخص 8 سيارات تحتضن "الآلة الخارقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتميز محرك V12 بقوة خارقة جذابة لعشاق السيارات، ومع ذلك فإن اقتناء سيارة تحتضن هذا المحرك قد يكون مكلفا إلا في 8 طرازات.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات جمع في قائمة أرخص السيارات المستعملة العاملة بمحرك V12 من مختلف الماركات البارزة وتتوفر خلال عام 2021.

وجاء في مقدمة القائمة، طراز أستون مارتن DB7 العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 26,500 دولار، ويتوفر محركه بسعة 5.9 لتر وينتج قوة 420 حصانا بعزم دوران 400 لفة/قدم.





وطراز بنتلي Continental GT العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 25,300 دولار، ويتوفر محركه بسعة 6 لترات وينتج قوة 552 حصانا، بعزم دوران 479 لفة/قدم.





و طراز مرسيدس SL600(R129) العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 25,300 دولار، ويتوفر محركه بسعة 6 لترات وينتج قوة 389 حصانا.





وطراز بي إم دبليو 850i العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 24,500 دولار، ويتوفر محركه بسعة 5 لترات وينتج قوة 296 حصانا.





وطراز مرسيدس S600 العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 16,600 دولار، ويتوفر محركه بسعة 6 لترات.





وطراز فولكسفاجن Phaeton العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 14,000 دولار، ويتوفر محركه بسعة 6 لترات وينتج قوة 444 حصانا.





وطراز تويوتا Century العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 13,000 دولار.





وطراز جاجوار XJS العامل بمحرك V12 ويتوفر حاليا ضمن سوق المستعمل بتكلفة تبدأ من 11,000 دولار، ويتوفر محركه بسعة 6.0 لترات وينتج قوة 329 حصانا بعزم دوران 365 لفة/قدم.



