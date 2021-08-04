أقوى الدراجات النارية في تاريخ "بي إم دبليو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "بي إم دبليو" الألمانية مجموعة قوية من الدراجات النارية عبر تاريخها، بعضها نافس في السباقات والآخر خصص للمستهلكين.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة أقوى الدراجات النارية التي طرحتها الشركة البافارية عبر تاريخها الحافل.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز S1000RR الذي طُرح للمرة الاولى عام 2010 وعمل بمحرك ينتج قوة 205 أحصنة، تعادل 13,000 RPM.





من بعده، ضمت القائمة دراجة بي إم دبليو BMW HP4 Race موديل عام 2017، وكان من أقوى الدراجات التي طرحتها الماركة الألمانية، وينتج قوة 215 حصانا، بما يعادل 13,900 RPM.





ودراجة HP 2 SPORT التي أنتجت للمرة الأولى عام 2008، وكان الظهور الأول لهذه الدراجة خلال معرض Paris Motorcycle Show.





وضمت القائمة دراجة K1300S موديل عام 2013، وطرحت كنسخة خاصة احتفالا بمرور 30 عاما على طرح بي إم دبليو لهذا الطراز من الدراجات للمرة الأولى.





ضمت القائمة أيضا، دراجة K1300R موديل عام 2015 والتي توفرت بمحرك 1293cc inline رباعي الأسطوانات ينتج قوة 173 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة دراجة بي إم دبليو K1200LT موديل عام 2004، والذي طرح بمحرك ينتج قوة 116 حصانا، بما يعادل 8,000 RPM.





ومن موديلات عام 2021، ضمت القائمة دراجة R nineT وهي من أقوى دراجات بي إم دبليو، وتوفرت بمحرك ينتج قوة 109 أحصنة بما يعادل 7250 RPM.





ومن الفئات الكلاسيكية، ضمت القائمة دراجة بي إم دبليو R90 موديل عام 1974 واستمر تصنيع هذا الطراز حتى عام 1976.





من بعده، ضمت القائمة دراجة K1600GTL من بي إم دبليو، موديل عام 2011، والذي طرح بمحرك سداسي الأسطوانات، وأصبح من أبرز الدراجات التي قدمتها الماركة الألمانية.



